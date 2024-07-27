TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2024-2025 futbol sezonu yaz semineri başladı.

Seminer kapsamında Süper Lig hakem ve yardımcıları, VAR kadrosu ile Kıbrıs Süper Ligi'nden 2 hakem ve 2 yöneticinin katılımı ile sezon öncesi hazırlığı için (27-29 Temmuz 2024) TFF Riva Tesisleri'nde organize edilen fiziksel ve teknik çalışmaların ilk günü MHK koordinasyonu ile TFF/UEFA profesyonelleri yönetimiyle gerçekleştirdi.

MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun açılış konuşmasını yaptığı MHK Yaz Semineri'nde; MHK üyeleri, eğitimciler, TFF fiziksel gelişim birimi ile TFF ve UEFA profesyonelleri tam kadro yer aldı. Eğitimlerde; FIFA ve UEFA Eğitmeni Alan Snoddy tarafından UEFA ve IFAB klipleri kullanılarak, güncel bilgilerle teknik konularda aktarım sağlanırken, VAR kadrosu ile VAR Merkezi'nde sezon öncesi simülasyon çalışmalarının ilk aşaması yapıldı.

Seminerin ilk günün kapanışında ise uzun yıllar Türkiye'de ve yurt dışında yardımcı hakemlik yaptıktan sonra yardımcı hakemliği bırakan Cevdet Kömürcüoğlu'na plaketi ve hakemler ile yardımcı hakemler tarafından imzalı hakem forması takdim edildi.

Seminerin ikinci gününde ise TFF Fitnes Danışmanı ve UEFA Fitness Direktörü Prof. Dr. Werner Helsen ile TFF Fiziksel Gelişim Birimi koordinasyonunda Süper Lig hakemlerimize ve yardımcı hakemlerimize FIFA atletik testi uygulanacağı belirtildi.

Sezon öncesi kampına; 1. Lig hakem ve yardımcı hakemler, FIFA kadın hakem ve yardımcı hakemler (30 Temmuz - 1 Ağustos 2024) ile Süper Lig ve 1. Lig gözlemciler de (02 Ağustos 2024) belirtilen tarihlerde katılım sağlayacak. - İSTANBUL