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TFF LEFKE CUP U-15 Şampiyonu Sakaryaspor oldu

Spor Haberleri

TFF LEFKE CUP U-15 Şampiyonu Sakaryaspor oldu

Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye Futbol Federasyonu desteklediği TFF LEFKE CUP U-15 şampiyonu Sakaryaspor oldu.

Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye Futbol Federasyonu desteklediği TFF LEFKE CUP U-15 şampiyonu Sakaryaspor oldu.

Osmaneli İlçe Stadı'ndan düzenlenen turnuvada Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İstanbul ASFK, Bilecik ASFK, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti. Final maçı sonrası LEFKE CUP U-15 şampiyonu Sakaryaspor olduğunu anlatan Başkan Şahin, "Bir hafta boyunca devam eden TFF LEFKE CIP U-15 futbol turnuvasında Sakaryaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yenerek turnuvanın şampiyon. Üçüncülük maçındaki ise Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Konyaspor turnuva 3'üncü bitirdi" dedi.

Kupa töreninde takımlara kupalarını ve oyunculara madalyalarını veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tüm takımlara teşekkür ederek, yeni sezonda kendilerine başarılar diledi. Önümüzdeki yıl yapılacak turnuvaya takımları şimdiden davet etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Sakaryaspor Münür Şahin Osmaneli Spor Haberler

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