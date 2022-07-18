TFF Hukuk kurullarının tanıtım toplantısı, 20 Temmuz'da Riva'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hukuk kurullarının tanıtım toplantısının 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hukuk kurullarının tanıtım toplantısının 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulundan oluşan hukuk kurullarının başkan ile üyelerinin tanıtılacağı belirtildi. Açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı toplantının saat 16.00'da başlayacağı aktarıldı. AA / Emre Doğan - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Futbol Spor Haberler

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