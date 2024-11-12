TFF harekete geçti: MHK milli arada değişiyor
TFF, son dönemde artan hakem hataları ve kulüplerin tepkileri üzerine Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) değişiklik yapma kararı aldı. Kulislerde konuşulanlara göre değişikliğin milli arada gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'de son zamanlardaki hakem hatalarına kulüpler büyük tepki gösterirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği öğrenildi.
"MHK DEĞİŞECEK" İDDİASI
Kulislerde konuşulanlara göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimi değişecek, operasyon da milli arada gerçekleşecek.
MHK'nin yeni başkanının, Azerbaycan'ın eski MHK başkanı olan ve şu anda TFF'de UEFA gözlemcisi olarak görev yapan Barış Şimşek olacağı öğrenildi. Şimşek, TFF'de daha önce VAR koordinatörlüğü ve hakem işleri müdürlüğü yapmıştı.