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TFF, hakem Atilla Karaoğlan'ın Avrupa'da yöneteceği maçı sakladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak görev yapan ve yaptığı müdahalelerle eleştiri oklarının hedefi olan Atilla Karaoğlan'ın UEFA tarafından Konferans Ligi'ndeki Legia Varşova-Dinamo Minsk maçında görevlendirildiğini internet sitesinden duyurmadı. Federasyon, Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam'ın UEFA Gençler Ligi'nde görev aldıklarını, Halil Umut Meler'in Kuveyt Ligi'ndeki Al Samiya-El Arabi maçını yöneteceğini ise açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR hakemi olan ve yaptığı müdahalelerle eleştiri yağmuruna tutulan hakem Atilla Karaoğlan ile ilgili çok konuşulacak bir harekete imza attı.

AVRUPA'DA YÖNETECEĞİ MAÇI DUYURMADI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının en çok konuşulan Atilla Karaoğlan, UEFA tarafından Konferans Ligi'nde oynanacak olan Legia Varşova-Dinamo Minsk maçında düdük çalacak. Karaoğlan, perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Türk ekibiyle birlikte yönetecek. Müsabakada VAR hakemi olarak ise Erkan Engin üstlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu ise eleştirilerin odağında yer alan Atilla Karaoğlan'ın UEFA tarafından görevlendirildiğini internet sitesinden duyurmadı.

TFF, hakem Atilla Karaoğlan'ın Avrupa'da yöneteceği maçı sakladı

3 HAKEM İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Atilla Karaoğlan'ın görevlendirildiğini duyurmayan TFF, UEFA Gençler Ligi'nde görev yapacak Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam'ın görev aldıklarını açıkladı. Sitede ayrıca Halil Umut Meler'in de Kuveyt Ligi'ndeki Al Samiya-El Arabi maçını yöneteceği belirtildi.

TFF, hakem Atilla Karaoğlan'ın Avrupa'da yöneteceği maçı sakladı

MOURINHO TOPA TUTUMUŞTU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ı sert bir şekilde eleştirmişti. Mourinho, "Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TFF, hakem Atilla Karaoğlan'ın Avrupa'da yöneteceği maçı sakladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

hemşerimden umutluyum.umarım bunların kökünü temizler.futboldan gram zevk almıyorum

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