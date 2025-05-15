TFF, Galatasaray ve Trabzonspor'u Disiplin Kurulu'na Sevk Etti

TFF, Galatasaray ve Trabzonspor'u Disiplin Kurulu'na Sevk Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan ihlaller nedeniyle Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerini Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti. Trabzonspor'un başkanı da futbolun itibarını zedeleme ve tehdit suçlamasıyla tedbirsiz sevk edildi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Galatasaray ile Trabzonspor'u Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bordo-mavili ekibin, kulüp sosyal medya hesabından yapılan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdidi" sebebiyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.05.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.05.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından 12.05.2025 tarihinde yapılan açıklamada yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından 12.05.2025 tarihinde yapılan açıklamalar suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "tehdidi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gözler İstanbul'da! İşte Ukrayna-Rusya müzakerelerinin tüm detayları

Nefesler tutuldu, gözler İstanbul'da! İşte tarihi zirvenin detayları
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek

İlk görüşme Fidan'la! İstanbul'daki barış zirvesinde tarih değişti
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi

Şampiyonluk maçında dehşet! Arabayla taraftarları ezdi
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Madrid'den Mourinho'ya telefon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.