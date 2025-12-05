Emrah Bayraktar: 'Oyuncu sayımızı 8 binden 18 bine çıkardık'

TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, "U14-U15'i, U16-U17'yi birleştirerek yeni bir lig dizayn ettik. U19 PAF Ligi'ni geri getirdik. Oyuncu sayımızı 8 binden 18 bine çıkardık fakat bunu yaparken kaliteyi düşürmemek ana önceliğimizdi" dedi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, D-Smart'ta Haftanın Konuğu programında Türk futbolunda son dönemde yürütülen altyapı reformlarını ve gelecek planlarını anlattı.

"7 bölgede 65 il ziyaret ettik"

Emrah Bayraktar, programda yaptığı açıklamada, "7 bölgede 65 il ziyaret ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Yol haritamız; Türkiye'yi gezerek yapmak istediklerimizi meslektaşlarımızla paylaşmak ve geliştirmek. Uzun yıllar sahada çalışmış biri olarak birçok antrenörü yakından tanıyorum. Bu ziyaretler kendimizi daha da geliştirdi. Bu ziyaretlerin ardından 3. Lig ve 2. Lig teknik direktörlerini Riva'ya davet ettik. Adım adım yapmak istediklerimizi paylaşarak buraya kadar geldik. Gelişim ligleri çok dağınık ve organizasyon olarak bozuk bir yapıdaydı" dedi.

Bayraktar, elit sporcu yetiştirmenin yalnızca antrenmanla değil, sosyal temas ve doğru rekabet ortamlarıyla mümkün olabileceğini vurgulayarak, "U14-U15'i, U16-U17'yi birleştirerek yeni bir lig dizayn ettik. U19 PAF Ligi'ni geri getirdik. Oyuncu sayımızı 8 binden 18 bine çıkardık fakat bunu yaparken kaliteyi düşürmemek ana önceliğimizdi" diye konuştu.

"Riva'dan Türkiye'ye dokunamayız"

Bayraktar, mesleğin doğası gereği sahada ve yolda olmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Riva'da bir odamız var ama oradan oturarak Şanlıurfa'ya, Hakkari'ye dokunamayız. İnsanlarla birebir temas etmemiz gerekiyor. Onlardan dinlediklerimiz hem bizi hem de Türk futbolunu geliştiriyor. Genç bir nüfusa sahibiz ve bunu değerlendirmeliyiz. Fakat A seviye elit bir sporcu yetiştirmek için sağlıklı ve organize bir futbol ortamı gerekiyor."

"Her sporcunun oynamasını istiyoruz"

Altyapılarda oyuncu gelişiminin önemine dikkat çeken Bayraktar,

"U19 yaş grubuna kadar tüm müsabakalarda oyuncu değişikliğini sınırsız yaptık. 14-15 yaş kategorilerinde devre arası kaleci değişimini zorunlu tuttuk" dedi ve her sporcuyu görmek istediklerini ekledi.

"Türkiye'de saha yetersizliği bizi çok zorluyor"

Bayraktar, saha sorunlarının maç planlamasını en çok zorlayan konu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Maç takvimlerini mümkün olduğunca titizlikle ayarlıyoruz. U19 liglerini A takımın takvimine göre ilerletiyoruz. 1., 2. ve 3. Lig U19 maçlarını çarşamba gününe aldık. U19 ligi bu sezon ocak ayında 5 bölgede başlayacak. Daha uzun bir sezona yayılan, daha fazla maç içeren ve zorluk seviyesi daha yüksek bir format oluşturduk."

"Futbolda rakibiniz kadar güçlüsünüz"

Uluslararası maçların gelişim için kritik olduğunu dile getiren Bayraktar, "Zorluk seviyesi yüksek maçları sezon geneline yaymanız gerekiyor. Ne kadar zorlu maç oynarsanız o kadar gelişirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Kulüpler birbirlerini beslemek zorunda"

Bayraktar, yerel liglerin gelişmesinin uluslararası başarı için temel şart olduğunu vurguladı:

"Fenerbahçe Alanya'ya, Galatasaray Beşiktaş'a, Trabzonspor Samsun'a oyuncu verecek. Bu döngü olmalı ki Avrupa ile rekabet edebilelim."

"Antrenörler sadece futbolcu değil, insan yetiştiriyor"

Altyapı antrenörlerinin değerinin artması gerektiğini belirten Bayraktar, "Bu insanların yetiştirdiği herkes futbolcu olmayacak ama hepsi insan olacak. Bu nedenle hem maddi hem manevi olarak hak ettikleri değeri görmeleri gerekiyor"

dedi. Bayraktar son olarak, "Hedefimiz kalan 16 ilimizi de tamamlamak, ülkemizdeki futbol nüfusunu nitelikli şekilde artırmak, milli takımımıza ortak bir oyun anlayışı kazandırmak ve gençlerimizi hem spora hem hayata en iyi şekilde hazırlamak" diye konuştu. - İSTANBUL