TFF formalarda değişiklik yapıyor

Süper Lig'de yeni sezon yaklaşırken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sürpriz bir karar geldi.

FORMALARIN YAZI STİLİ DEĞİŞİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, formalarda kullanılması zorunlu olan Arial yazı tipinin kaldırılması için harekete geçti. Türk futbol taraftarları, formalarda Arial yazı tipinin zorunlu olarak kullanılmasına tepki göstermişti. Gelen tepkilerin ardından, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz konuyla ilgili harekete geçti.

ARIAL FONTUNA VEDA EDİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda Arial yazı tipiyle ilgili resmi kararı alacak ve bu fonta veda edilecek. Yeni yazı tipinin hangisi olacağı merakla bekleniyor.