Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
TFF, yarın akşam saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket finaliyle çakışmaması adına saat 19.00'a alındığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, dev maçın EuroBasket finaliyle çakışması sebebiyle saat 19.00'da oynanmasına karar verdi.
TARİHİ FİNAL 21:00'DE
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı pazar günü (14 Eylül) saat 21.00'de oynanacak.
DEV MAÇIN SAATİ DEĞİŞTİ
Dev maçın başlama saatinde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçının oynanacak olması sporseverleri isyan ettirdi. Gelen taleplerin ardından Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati 20.00'den 19.00'a çekildi. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.