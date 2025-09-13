Haberler

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, yarın akşam saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket finaliyle çakışmaması adına saat 19.00'a alındığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, dev maçın EuroBasket finaliyle çakışması sebebiyle saat 19.00'da oynanmasına karar verdi.

TARİHİ FİNAL 21:00'DE

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı pazar günü (14 Eylül) saat 21.00'de oynanacak.

DEV MAÇIN SAATİ DEĞİŞTİ

Dev maçın başlama saatinde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçının oynanacak olması sporseverleri isyan ettirdi. Gelen taleplerin ardından Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati 20.00'den 19.00'a çekildi. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

İşte TFF tarafından yapılan o açıklama;

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUnknown 123:

kaybeden diyecek saat degisim yaptilar,var bi is...????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Konser coşkusu hastanede bitti! Hayranları büyük panik yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.