Fenerbahçe'den TFF'ye Erteleme Tepkisi

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Olimpik Lyon maçları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yapacakları Gençlerbirliği maçının ertelenmesi yönündeki taleplerini reddettiğini söyledi.

Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun transferiyle ilgili FB TV'ye açıklamalarda bulunan Oğuz Çetin, gündeme dair de açıklamalarda bulundu.

TFF'ye 15 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Gençlerbirliği maçının ertelenmesi için başvurduklarını aktaran Çetin, "Bu zorlu yolda karşımıza ne çıkarsa çıksın kararlılıkla, bilinçli ve akılcı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ağustos ayında takımın fiziksel olarak belli noktaya geleceği bir dönemde, tam taşların yerine oturmadığı günlerde 7 maç oynayacağız. Zorlu bir program bizleri bekliyor. Olympique Lyon maçlarımız var. Sturm Graz maçını deplasmanda oynadık ve takım İstanbul'a bugün geldi. TFF'ye Gençlerbirliği maçının ertelenmesi yönünde başvuru yaptık. Bunun nedeni Gençlerbirliği maçından kaynaklı değil. Gençlerbirliği de deplasman maçı ve iki gün sonrasında Lyon müsabakasını oynayacağız. Süreçler çok sıkışık. Takımın yenilenmesi, medikal olarak oyuncuların toparlanması, taktiksel olarak hazırlıklar için çok sıkıştırılmış bir süre. Biz 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılmıyoruz. Bu eşik hem sportif hem de mali anlamda kulübümüz için önemli. Maalesef Gençlerbirliği maçı ertelenmedi. Hiç fark etmez. Tolere ederiz, bunu da geçeriz ama bu yıl önümüze ne çıkarsa çıksın kararlılıkla yürüyeceğimizi herkes görecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA