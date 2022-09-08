Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplantı öncesinde kurul üyeleriyle bir araya geldi ve üyelere "hayırlı olsun" dileklerini ileterek, görevlerinde "başarı" diledi.

TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay başkanlığında yapılan toplantıya Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile aynı zamanda kurul üyeleri olan Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Mehmet Alaattin Nalcıoğlu, Ümran Başar, Musa Çiçek, Nalan Ayvazoğlu, Kanat Karamürsel ve Hamza Doğan katıldı.

Kurulun ilk toplantısında 2022-2023 sezonunda yapılacak faaliyetler değerlendirilirken 30 Eylül-12 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Ampute Futbol Dünya Kupası'nın hazırlıkları da gözden geçirilerek, yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, TFF'nin engelli futbolunun daima destekçisi olduğunun altını çizerek, "Başkanımız Mehmet Büyükekşi liderliğinde, engelli futbolunun gelişimi için desteğimiz artarak devam edecek. Dünya Ampute Şampiyonası'nda sporcularımızdan madalya bekliyoruz. Türk halkının sevgisini kupa ile taçlandıracaklarını düşünüyoruz. Müzedeki eksik olan parçayı da tamamlayacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.