TFF, dün aldığı harcama limitleri kararını bugün geri çekti

Türkiye Futbol Federasyonu, dün aldığı kararla takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal etmişti. Bu karar, yarın başlayacak olan ara transfer döneminden itibaren geçerli olacaktı. Federasyonun bugün yaptığı toplantıdan konuyla ilgili yeni bir karar çıktı.

DÜN ALINAN KARAR BUGÜN İPTAL EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, bugün (pazar) gerçekleştirilen toplantıyla cumartesi günü "Geçici Madde 25" ibaresiyle açıklanan kararın kaldırılmasına ve sezon başında alınan harcama limitlerinde yüzde 30'luk sapma uygulamasının devamına karar verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Federasyon, cumartesi günü, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur." ifadelerinin bulunduğu "Geçici Madde 25"i talimatnameye eklemişti.

TFF, bugün ise bu maddeyi yürürlükten kaldırdığını açıkladı. Alınan kararla kulüplerin limit dahilinde kalma zorunluluğu ortadan kalktı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre Süper Lig 2024-2025 ara transfer tarihleri şöyle: Ara transfer sezonu 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.