Üye Girişi
Haberler
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama
Bakan Fidan: SDG samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
Soruları sızdırmışlar! İstanbul'da 6 okuldaki ortak sınavlar yeniden yapılacak

Vahim iddia doğru çıktı! 6 okulda yeniden sınav yapılacak

TFF, dün aldığı harcama limitleri kararını bugün geri çekti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, yarın başlayacak olan transfer dönemi öncesinde dün aldığı kararla takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal etmişti. Federasyon, bugün yaptığı toplantıda ise bu kararını geri çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu, dün aldığı kararla takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal etmişti. Bu karar, yarın başlayacak olan ara transfer döneminden itibaren geçerli olacaktı. Federasyonun bugün yaptığı toplantıdan konuyla ilgili yeni bir karar çıktı.

DÜN ALINAN KARAR BUGÜN İPTAL EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, bugün (pazar) gerçekleştirilen toplantıyla cumartesi günü "Geçici Madde 25" ibaresiyle açıklanan kararın kaldırılmasına ve sezon başında alınan harcama limitlerinde yüzde 30'luk sapma uygulamasının devamına karar verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Federasyon, cumartesi günü, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur." ifadelerinin bulunduğu "Geçici Madde 25"i talimatnameye eklemişti.

TFF, bugün ise bu maddeyi yürürlükten kaldırdığını açıkladı. Alınan kararla kulüplerin limit dahilinde kalma zorunluluğu ortadan kalktı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre Süper Lig 2024-2025 ara transfer tarihleri şöyle: Ara transfer sezonu 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

TFF, dün aldığı harcama limitleri kararını bugün geri çekti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
img

1 dakika bile oynamadan transfer yaptı! İşte yeni takımı
img

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Emir yüksek yerden gelmiştir. Örgüt takımını yedirirler mi?

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Koskoca TFF Ali Koç'un oyuncağı oldu

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUzay Bozkurt:

Duruşu olmayan tek yönetim

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

10 yıldır FETÖ yok ne tesadüf(!) Fener de yok

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Yuksek yerden emir geldi:)

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOzcan Yildirim:

duruş onemli bi insanda. yağar eser yolcu havası.azar yemiş belli..duruş onemli.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Dirayetsizlik yapmışlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMikel Archangel:

Mafyanın kurumsal yönetimi de bu kadar olur. Racon keserek resmi kurum yönetilmez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi

Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler

Son Dakika Haberleri

Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Trabzonspor Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Trabzonspor Antalyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR ANTALYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? TS Antalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Boluspor-Adanaspor Maç Yayın Bilgisi CANLI maç izle! (Trabzonspor Antalyaspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Ocak Trabzonspor Antalyaspor maçı nereden izlenir? TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 12 Ocak 2025 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Boluspor Adanaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Boluspor Adanaspor maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.