TFF'den Yeni Disiplin Talimatları ve Futbolcu Sözleşmelerine Düzenleme

TFF'den Yeni Disiplin Talimatları ve Futbolcu Sözleşmelerine Düzenleme
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Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesinde disiplin talimatlarında değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezasının infazı ve futbolcu sözleşmelerinin bildirilme şartları güncellendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan değişikliklere göre, kırmızı kartların infazında değişiklik yapıldı. Futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Öncesinde, 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu.

Diğer değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yapıldı. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek. TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda, sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza kesilecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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