TFF yabancı kuralının değişmeyeceğini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu. Mevcut kuralların aynen devam edeceği belirtildi.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) bugün yaptığı açıklamada, yabancı kuralının değişmeyeceğini duyurdu.
TFF'den yapılan yabancı kuralına dair açıklama şöyle:
"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır"