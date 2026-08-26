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TFF'den Türkiye Kupası'nda yabancı oyuncu düzenlemesi

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TFF, A Takım listesinde yer alamayan futbolcuların Türkiye Kupası'nda oynayabilmesi için geçici düzenleme yaptı. Süper Lig'de 14, 1. Lig'de 8 yabancı yazılabilecek; sahada en fazla 6 yabancı bulunabilecek.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin A Takım listesine dahil edemediği futbolcuların Türkiye Kupası'nda forma giyebilmesine yönelik geçici düzenleme yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, düzenleme kapsamında Süper Lig kulüplerinin Türkiye Kupası müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabileceği belirtildi. 1'inci Lig ekiplerinde ise bu sayının 8 olacağı ve sahada aynı anda en fazla 6 yabancı futbolcunun bulunabileceği ifade edildi. Açıklamada, uygulamanın 26 Ağustos 2026 itibarıyla kulüplerin kadrosunda bulunan ve sözleşmeleri devam eden futbolcular için geçerli olacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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