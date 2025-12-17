Haberler

TFF, 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde değişikliğe gitti

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu 2. transfer ve tescil döneminin 2 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında olacağını açıkladı. İlk açıklanan tarihlerde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu 2. transfer ve tescil döneminin 2 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında olacağını açıkladı.

TFF, 2025-2026 sezonu 2. transfer ve tescil döneminde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre, 2. transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Sezon başında söz konusu dönem 5 Ocak 2026 - 10 Şubat 2026 olarak açıklanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

