TFF, 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde değişikliğe gitti

TFF, 2025-2026 sezonu 2. transfer ve tescil döneminde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre, 2. transfer ve tescil dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Sezon başında söz konusu dönem 5 Ocak 2026 - 10 Şubat 2026 olarak açıklanmıştı. - İSTANBUL