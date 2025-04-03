TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesine yabancı hakem tartışmaları damga vurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yabancı hakem talebini reddetmiş ve maça Yasin Kol atanmıştı. Kol'a bu hafta sürpriz bir maç verildi.

1. LİG MAÇI YÖNETECEK

Merkez Hakem Kurulu (MHK), geçen hafta derbiyi yöneten Yasin Kol'u bu hafta 1. Lig maçına atadı. Kol, 1. Lig'de oynanacak kritik Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK maçında düdük çalacak.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Kemal Mavi yapacak. 1. Lig'de Karagümrük 56 puanla 2, Erzurumspor ise 54 puanla 3. sırada yer alıyor.