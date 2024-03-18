Üye Girişi
Haberler

TFF'den olaylı maç sonrası ilk açıklama: Gerekli cezaların uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın

Geniş Video İzle
Güncelleme:

TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleri yer aldı.

TFF, Trabzonspor- Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylarla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

"SORUMLULARA GEREKLİ CEZALAR UYGULANACAK"

TFF'den yapılan açıklamada, "Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz.Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklama;

TFF'den olaylı maç sonrası ilk açıklama: Gerekli cezaların uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın

NE OLDU?

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title