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TFF'den Ogün Altıparmak İçin Başsağlığı Mesajı

TFF'den Ogün Altıparmak İçin Başsağlığı Mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden eski milli futbolcu Ogün Altıparmak için başsağlığı diledi. TFF, Altıparmak'ın Türk futboluna katkılarını anarak ailesine ve spor camiasına destek mesajı gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 85 yaşında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Ogün Altıparmak'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ogün Altıparmak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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