TFF'den, Nurcan Çelik için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Nurcan Çelik'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çelik'in futbola olan katkıları ve kariyeri hatırlatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski oyuncularından ve bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Nurcan Çelik'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden Nurcan Çelik için paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden A Milli Kadın Takımımızın eski oyuncularından Nurcan Çelik'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü U19, 6'sı A Milli Takım olmak üzere 9 kez ay-yıldızlı formamızı giyen Çelik, 1 Ocak 1980 yılında Artvin'de doğdu. Futbola Bursa'da başlayan Nurcan Çelik; Gemlik Zeytinspor, Küçükçekmece Akdeniz Spor, Zeytinburnuspor, Yalıspor formalarını giydi. Teknik direktörlüğe Küçükçekmece Akdeniz Spor'u çalıştırarak başlayan Nurcan Çelik, Galatasaray'da da görev yaptı. Son olarak Küçükçekmece Akdeniz Spor'un teknik direktörlüğünü sürdüren Merhume Nurcan Çelik'in naaşı, yarın saat 15.00'te Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş Stadyumu'nda düzenlenecek törenin ardından defnedilmek üzere Artvin'e gönderilecek. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Nurcan Çelik'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
