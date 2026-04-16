Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler anısına 17-20 Nisan tarihlerinde oynanacak lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

TFF'nin açıklamasında, "Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
İmamoğlu'nun koruması: Kamera bantlama işi koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda yapılmıştır

Kameralar neden bantlandı? İmamoğlu’nun koruması mahkemede anlattı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Türkiye'nin dev bankasına erişim sorunu! Hesaplara giriş yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Hesaplara erişilemiyor
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Mahalle muhtarı okul saldırısını anlattı: Öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı

Ayla öğretmen, son nefesinde de öğrencilerini düşünmüş