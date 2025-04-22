TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasından dakikalara önce rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Abdullah Buğra Taşkınsoy'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan yarı final müsabakasında görevli olan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Yapılan doktor muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilen hakemimizin sağlık durumu dikkate alınarak, karşılaşmada görev yapmamasına karar verilmiştir." denildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Taşkınsoy'un genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Bu gelişmenin ardından müsabaka, dördüncü hakem olarak görevli Ali Yılmaz'ın hakem olarak sahaya çıkması neticesinde 12 dakikalık gecikmeyle başlamıştır. Karşılaşmanın 13. dakikasından itibaren ise Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yerine Üst Klasman Hakemi Raşit Yorgancılar, dördüncü hakem olarak görev almıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Abdullah Buğra Taşkınsoy kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir."

NELER YAŞANDI?

Orta hakem olarak görev yapması planlanan Abdullah Buğra Taşkınsoy müsabakaya dakikalar rahatsızlandı. Kulüp doktorların ilk müdahaleyi yaptığı Taşkınsoy taşikardi (kalp çarpıntısı) nedeniyle maçı yönetemedi.

Bu gelişme üzerine maçta dördüncü hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle müsabaka yaklaşık 15 dakikada geç başladı. Taşkınsoy, mücadeleye dördüncü hakem olarak başlasa da karşılaşmaya devam edemedi ve 14. dakikada TFF'den gelen talep üzerine soyunma odasına gitti.

Hakem Buğra Abdullah Buğra Taşkınsoy, iyi olduğunu ifade etmesine rağmen TFF'nin soyunma odasına göndermesinden kısa bir süre sonra da hastaneye kaldırıldı. Karşılaşmanın 14. dakikasında dördüncü hakemlik görevini de bırakmak zorunda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yerine dördüncü hakemlik görevini bir doktor olan Raşit Yorgancılar üstlendi.