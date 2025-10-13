Haberler

TFF'den Gazze'ye destek: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri bağışlanacak

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye-Gürcistan futbol maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda salı günü oynanacak Türkiye- Gürcistan maçı öncesi anlamlı bir karar aldı.

TRİBÜN GELİRLERİ GAZZE HALKINA BAĞIŞLANACAK

TFF, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı aldı. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz" denildi.

MAÇ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 4. haftasında oynanacak Türkiye-Gürcistan maçı, 14 Ekim Salı günü saat 21:45'te Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

federasyon olalı ilk defa doğru bşr karar almayı becerdiler. tebrik ediyorum

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
