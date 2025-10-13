TFF'den Gazze'ye destek: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri bağışlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda salı günü oynanacak Türkiye- Gürcistan maçı öncesi anlamlı bir karar aldı.

TRİBÜN GELİRLERİ GAZZE HALKINA BAĞIŞLANACAK

TFF, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı aldı. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz" denildi.

MAÇ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 4. haftasında oynanacak Türkiye-Gürcistan maçı, 14 Ekim Salı günü saat 21:45'te Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek.