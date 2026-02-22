Haberler

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
Galatasaray Kulübü, 2-0 mağlup olunan Konyaspor karşılaşmasında iptal edilen gol nedeniyle TFF'yi hedef alarak "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın" açıklamasında bulundu. TFF'den Galatasaray'a tek cümlelik yanıt geldi.

  • Galatasaray Kulübü, TÜMOSAN Konyaspor maçında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandal olduğunu belirtti.
  • Galatasaray, VAR hakemi Davut Dakul Çelik hakkında idari süreç işletilmesi için TFF'ye çağrıda bulundu.
  • Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın açıklamasına 'FUTBOL AYAK OYUNU DEĞİL, BİR SPORDUR' ifadesiyle yanıt verdi.

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 2-0 kaybettikleri TÜMOSAN Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi'ne (VAR) tepki gösterdi.

"TÜRK FUTBOLU ADINA KABUL EDİLEMEZ BİR SKANDALDIR"

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 49. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole değinilerek "TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır" denildi.

DAVUT DAKUL İÇİN TFF'YE ÇAĞRI

VAR'da görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında idari süreç işletmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunulan açıklamada, "Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonunu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'GALATASARAY'I BU OYUNLARLA DURDURAMAZSINIZ'

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağı iddiasında bulunulan açıklama, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadeleriyle sona erdi.

TFF: FUTBOL AYAK OYUNU DEĞİL, BİR SPORDUR

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Galatasaray Kulübü'nün bu açıklamasına yanıt gecikmedi. TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "FUTBOL AYAK OYUNU DEĞİL, BİR SPORDUR" ifadeleri yer aldı.

TFF'den Galatasaray'a tek cümlelik yanıt:

