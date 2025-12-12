TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun son kararlarını açıkladı. PFDK kararları kapsamında Galatasaray'a verilen yüksek ceza dikkat çekti.

GALATASARAY VE ABDULLAH KAVUKCU'YA AĞIR YAPTIRIM

TFF tarafından açıklanan kararlara göre Galatasaray'a 5 milyon 200 bin lira para cezası kesildi. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanvekili Abdullah Kavukcu'ya ise 3 milyon lira para cezası verildi. Ayrıca Kavukcu hakkında 45 gün hak mahrumiyeti kararı alındı. Böylece Galatasaray cephesine toplamda 8 milyon 200 bin liralık ceza uygulanmış oldu.

TRİBÜNLERE KAPATMA CEZASI

PFDK kararlarında Galatasaray için yalnızca para cezası yer almadı. Sarı-kırmızılı kulübün stadında bulunan 8 tribün için kapatma cezası verildiği de açıklandı.

BEŞİKTAŞ'A DA YÜKSEK CEZA

PFDK kararları kapsamında Galatasaray'ın ardından en yüksek ceza Beşiktaş'a verildi. Siyah-beyazlı kulüp 3 milyon 700 bin lira para cezasına çarptırılırken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

DİĞER KULÜPLERİN CEZALARI

Açıklanan kararlar doğrultusunda Fenerbahçe'ye 760 bin lira, Trabzonspor'a ise 400 bin lira para cezası uygulandı.