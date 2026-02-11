TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

Sezon başında Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer olan Marco Asensio, attığı goller ve yaptığı asistlerle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin büyük beğenisini kazanırken, İspanyol futbolcuyu üzecek bir gelişme yaşandı.

TFF'DEN FENERBAHÇE'YE RET

Fenerbahçe Kulübü, Kolombiyalı oyuncusu Jhon Duran'ın Zenit'e transfer olmasıyla birlikte takımdan ayrılmasının ardından 10 numaralı formanın Marco Asensio'ya verilmesi için TFF'ye başvuru yaptı. Sarı-lacivertlilere TFF'den kötü haber geldi. Federasyon, kurallar gereği sezon içinde forma numarası değişikliğine izin verilmemesi nedeniylebu talebi geri çevirdiğini sarı-lacivertli kulübe iletti. Böylece Asensio, sezon başından bu yana giydiği 21 numaralı formayı giymeye devam edecek.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili konuşan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "İnşallah yeni sezonda bu değişimi yaparız." yorumunda bulundu.