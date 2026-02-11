TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın takımdan ayrılmasının ardından boşalan 10 numaralı formanın Asensio'ya verilmesi planlanıyordu. Sarı-lacivertli yönetim bu doğrultuda federasyona resmi başvuruda bulundu ancak bu talep reddedildi. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları da konuyla ilgili konuşarak, "İnşallah yeni sezonda bu değişimi yaparız." dedi.
Sezon başında Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer olan Marco Asensio, attığı goller ve yaptığı asistlerle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin büyük beğenisini kazanırken, İspanyol futbolcuyu üzecek bir gelişme yaşandı.
TFF'DEN FENERBAHÇE'YE RET
Fenerbahçe Kulübü, Kolombiyalı oyuncusu Jhon Duran'ın Zenit'e transfer olmasıyla birlikte takımdan ayrılmasının ardından 10 numaralı formanın Marco Asensio'ya verilmesi için TFF'ye başvuru yaptı. Sarı-lacivertlilere TFF'den kötü haber geldi. Federasyon, kurallar gereği sezon içinde forma numarası değişikliğine izin verilmemesi nedeniylebu talebi geri çevirdiğini sarı-lacivertli kulübe iletti. Böylece Asensio, sezon başından bu yana giydiği 21 numaralı formayı giymeye devam edecek.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili konuşan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "İnşallah yeni sezonda bu değişimi yaparız." yorumunda bulundu.