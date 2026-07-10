TFF'den yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Ertuğrul Doğan'a tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı'nda yeniden başkan seçilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfında yeniden başkan seçilen Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti.
Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından yeniden başkanlığa seçilen Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat