TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Malatya Yeşilyurtspor'a, Ağrı 1970 Spor Kulübü ile oynadıkları maçta yeterli sayıda top toplayıcı bulundurmadıkları gerekçesiyle 27 bin 500 TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 3. Lig 2. Grup takımı Malatya Yeşilyurtspor'a, Ağrı 1970 SK maçında yeterli sayıda top toplayıcısı bulundurmamasından dolayı ceza verdi.

YETERLİ TOP TOPLAYICI OLMAMASI NEDENİYLE CEZA

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor'a, Ağrı 1970 Spor Kulübü müsabakasında saha kenarında top toplayıcılarının eksik olmasından dolayı 27 bin 500 TL para cezası verildi.

GOLSÜZ BERABERE BİTTİ

Malatya Yeşilyurtspor-Ağrı 1970 SK maçı, 16 Aralık'ta Malatya Stadyumu'nda oynanmış ve golsüz berabere bitmişti.

Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
