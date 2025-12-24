TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Malatya Yeşilyurtspor'a, Ağrı 1970 Spor Kulübü ile oynadıkları maçta yeterli sayıda top toplayıcı bulundurmadıkları gerekçesiyle 27 bin 500 TL para cezası verdi.
YETERLİ TOP TOPLAYICI OLMAMASI NEDENİYLE CEZA
GOLSÜZ BERABERE BİTTİ
Malatya Yeşilyurtspor-Ağrı 1970 SK maçı, 16 Aralık'ta Malatya Stadyumu'nda oynanmış ve golsüz berabere bitmişti.