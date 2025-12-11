Haberler

TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray-Samsunspor maçında tartışmalı yönetimi nedeniyle eleştirilen hakem Mehmet Türkmen'i, Süper Lig'in 16. haftasındaki maçlara atamadı. Bu karar, hakemin performansına yönelik bir tür yaptırım olarak değerlendirildi ve spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Hem Samsunspor hem de Galatasaray camiası, Türkmen'in yönetiminden memnun olmadığını açıkça dile getirmişti.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem Mehmet Türkmen'i Süper Lig'in 16. hafta maçlarında görevlendirmedi.
  • Mehmet Türkmen, Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında düdük çalmıştı.
  • Galatasaray ve Samsunspor taraftarları, maçtaki tartışmalı penaltı pozisyonu dahil hakemin yönetiminden memnun olmadıklarını açıkladı.

Galatasaray-Samsun spor maçındaki yönetimiyle gündeme oturan hakem Mehmet Türkmen için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir karar geldi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsun spor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalan Mehmet Türkmen, iki taraftan da yoğun eleştiri almıştı.

Özellikle uzatma dakikalarındaki tartışmalı penaltı pozisyonu günlerce konuşulmuş, hem Samsun spor cephesi hem Galatasaray camiası hakemin yönetiminden memnun olmadığını açıkça dile getirmişti.

MHK'DEN NET KARAR

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Mehmet Türkmen ile ilgili kararını resmen verdi. Gelen bilgiye göre Mehmet Türkmen, Süper Lig'in 16. hafta maçlarında görevlendirilmedi. Bu durum, hakemin performansına yönelik bir tür yaptırım olarak değerlendirilirken, spor kamuoyunda da geniş yankı buldu.

title