TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

Galatasaray-Samsun spor maçındaki yönetimiyle gündeme oturan hakem Mehmet Türkmen için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir karar geldi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsun spor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalan Mehmet Türkmen, iki taraftan da yoğun eleştiri almıştı.

Özellikle uzatma dakikalarındaki tartışmalı penaltı pozisyonu günlerce konuşulmuş, hem Samsun spor cephesi hem Galatasaray camiası hakemin yönetiminden memnun olmadığını açıkça dile getirmişti.

MHK'DEN NET KARAR

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Mehmet Türkmen ile ilgili kararını resmen verdi. Gelen bilgiye göre Mehmet Türkmen, Süper Lig'in 16. hafta maçlarında görevlendirilmedi. Bu durum, hakemin performansına yönelik bir tür yaptırım olarak değerlendirilirken, spor kamuoyunda da geniş yankı buldu.