TFF'den Bahis Soruşturması Kapsamında Cezalar Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Üst klasman hakemleri Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay ile ilgili inceleme devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında cezaları açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 149 hakemin 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili incelemenin ise devamına karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
