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Karşıyaka'da Erol'a dönüş umudu

Karşıyaka'da Erol'a dönüş umudu
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Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti alan futbolcular için yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Kalan cezaların paraya çevrilmesi gündemde. Karşıyaka, 12 ay ceza alan Erol Zöngür'ün durumunu beklemeye aldı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun geçen sezon bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti alıp cezaları devam eden futbolcularla ilgili yeni düzenlemeye gideceği iddia edilirken, Karşıyaka da Erol Zöngür için beklemeye geçti. Geçen sezon kasım ayında başlatılan bahis soruşturmalarında liglerden sayısı bini aşkın futbolcu 45 gün ila 1 yıl arasında hak mahrumiyeti aldı. Federasyon maç takviminin olmadığı günleri men cezasından saymadığı için 6, 9 ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası olan futbolcular yeni sezon başında forma giyemeyecek. TFF yönetimi men cezası alan oyuncuların sezon başında sahalara dönmesi için harekete geçerken, kalan cezaların paraya çevrilebileceği, cezası süren çok sayıda oyuncunun sahaya erken dönebileceği öğrenildi.

Beklenti gerçekleşirse geçen sezon kasım ayındaki soruşturmada 12 ay ceza alıp, ceza alan diğer takım arkadaşları sahaya dönerken halen bekleyen Erol'un da cezası bitecek. 2025 yazında transfer olduğu Karşıyaka'da geçen sezon başında tamamı ilk 11'de 10 maçta oynayan Erol, profesyonel olmadan önce bahis hesabı bulunduğu için 12 ay ceza alarak sezonu erken kapatmıştı. Profesyonel olduktan sonra hiç bahis oynamayan Erol'un itirazı Tahkim Kurulu'nda kabul görmemişti. Yeşil-kırmızılı kulüp, sözleşmesi yeni sezonda da süren tecrübeli futbolcuyu aldığı cezaya rağmen kadrosunda tutmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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