TFF'den Amatör Futbola Dijital Dönüşüm: İlk Deneme Antalya'da Yapıldı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Amatör Futbol Direktörlüğü tarafından hayata geçirilen dijital lisanslama sistemi, bugün ilk kez Antalya'da U13 Ligi'nde denendi.

TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri, TFF Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen, TFF Amatör Futbol Müdürü Mustafa Burak Gülpınar, TFF Antalya Bölge Temsilcisi Sibel Bal ve İl Temsilcisi İsmail Şener, 116 takımın katıldığı ve lisanslamanın dijital olarak gerçekleştiği organizasyonu yerinde inceledi.

TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, dijital dönüşümün artık global futbolda bir zorunluluk olduğunu dile getirerek, "Amatör futbol için çok büyük önem taşıyan dijital lisansın bugün ilk adımını attık. Amatör futbolun önemli yöneticileri de projeyi yerinde gözlemlemek, takımlarla ve hakemlerle birebir görüşmek için Antalya'da projeyi takip etti. Eksiklikleri hızlıca belirleyip iyileştirerek bu önemli dönüşümü hızlıca liglere uygulamak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük futbol topluluğu olan amatör futbol ailesi, artık çok daha fazla şekilde göz önünde olacak ve liglerimizin kalitesi yükselecek." diye konuştu.