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TFF'den açıklama var! Yabancı kuralı değişiyor

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Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, yabancı kuralıyla ilgili konuştu. Kazancı, "Geçiş sürecinde de şu anda 14 sayısının yeterli olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezondan itibaren bir karar alacağız mutlaka ve bu karar da uzun soluklu olacak. Tek senelik bir karar alma derdimiz yok" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Türk futbolunda tartışmalara neden olan yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.

"SÜREKLİ KURAL DEĞİŞMEYECEK"

NTV'ye konuşan Ceyhun Kazancı, "Sürekli bir değişen kural istemiyoruz. Detayları çalışmalar yapıp bunu her yönünden inceleyip öyle bir karar almak ve bunun uzun süreli olması kanaatindeyiz. Her sene değişen kural kulüplerimizi de zorluyor. Bu sene de adet sayısınde değişiklik olmadı. Sadece sahada oynayan Türk futbolcu sayısı değişti. Bu sene de 14'ten 12'ye inmesiyle bazı kulüplerimizin zorluk yaşaması, haklı fesih söz konusu olmasın diye kadroda tutabilmeleri için 14'te sabit tutuldu" dedi.

TFF'den açıklama var! Yabancı kuralı değişiyorCeyhun Kazancı

"SENEYE KARAR ALACAĞIZ"

Milli Takımlar Sorumlusu, konuşmasının devamında "Şimdi yabancı sınırı, sayısıyla alakalı tek taraflı bakmak çok yeterli değil. Önce Türk oyuncu havuzunu geliştirmemiz lazım. Alt akademilerden yetişen, alt liglerde oynayan oyuncuların oynama sürelerini ve kalitelerini yukarıya çekmemiz lazım. Biz, 'sahada 3 olsun ama olmak zorunda olduğu için 3 tane olsun' istemiyoruz. Bu 1 günlük bir şey değil. Altyapı projesiyle alttaki havuzun genişlemesiyle söz konusu olabilecek bir şey. Sınırsız yabancı olsa bile milli takımı olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Geçiş sürecinde de şu anda 14 sayısının yeterli olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezondan itibaren bir karar alacağız mutlaka ve bu karar da uzun soluklu olacak. Tek senelik bir karar alma derdimiz yok" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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