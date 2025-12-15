TFF Tahkim Kurulu, Abdullah Kavukcu'nun 45 gün hak mahrumiyeti cezasını 15 güne indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezasını kaldırarak, yerine 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın İdarecisi Abdullah Kavukcu'nun PFDK'nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2021 - K.2025-2026/1885 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.'nin İdarecisi Abdullah Kavukcu'nun 04.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 3.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

Galatasaray A.Ş.'nin İdarecisi Abdullah Kavukcu'nun 04.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaatiyle, FDT'nin 38/1-a ve 25/2. maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla, karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL