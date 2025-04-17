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TFF'de Emeklilik ve Atama Süreci

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Türkiye Futbol Federasyonu, Temsilci İşleri Koordinatörü Baki Şahin'in emekliye ayrıldığını ve Sadık Yıldırım'ın yeni koordinatör olarak atandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Temsilci İşleri Koordinatörlüğü görevini yürüten Baki Şahin'nin emekli olduğunu duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, federasyonda 1990 yılından bu yana farklı alanlarda çalışan ve son olarak Temsilci İşleri Koordinatörlüğü görevini üstlenen Baki Şahin'in 15 Nisan'da kendi isteğiyle emekliye ayrıldığı aktarıldı.

Ayrıca federasyonda 2004 yılından itibaren farklı kademelerde görev yapan Temsilci İşleri Müdür Yardımcısı Sadık Yıldırım'ın Temsilciler Kurulu Koordinatörü olarak atandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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