TFF Danışmanı Elleray'in Türk Hakemlik Sistemi'ne ilişkin raporu açıklandı - Haberler

Hakemlik sistemlerine güven duyulmamaktadır ve şeffaflıktan yoksun olarak algılanmaktadır

Hakemler desteklenmediklerini, düşük ücret aldıklarını ve saygı duyulmadıklarını hissetmektedirler

Servet Yardımcı: Futbol ailesinin desteği ve kabulüyle gerekli çalışmaları yapacağız

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Türk Futbol Hakemlik Sistemi çalışmaları kapsamında danışman olarak anlaştığı dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden birisi olan David Elleray, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü raporunu sundu.

17- Bu yapılanma, hakemliğin her düzeyinde gerçek ve sürdürülebilir ilerleme kaydedilmesi için eşsiz bir fırsattır. Amaç; Türk hakemliğinin 'sınıfının en iyisi' ve nihayetinde hakemlik mükemmelliği için uluslararası bir model ve merkez olmasıdır.

Demirören Haber Ajansı / Spor