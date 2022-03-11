TFF Başkanı Nihat Özdemir hakemleri bizzat aradı! Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler göreve döndü - Haberler

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TFF Başkanı Nihat Özdemir hakemleri bizzat aradı! Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler göreve döndü

Haberler.com - Spor
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MHK'nin 13 hakemi liste dışı bırakmasının ardından görevden alınanlar arasında ismi olmayan Mete Kalkavan hakemliği bırakma kararı almış, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler de görev almak istemediklerini bildirmişti. Durumu el koyan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Meler ve Kardeşler'i bizzat arayıp ikna ettiği öğrenildi. İki hakem de bu hafta VAR'da görev alacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerle ilgili aldığı kararların yankıları sürüyor. 13 hakeme düdük astırılmasının ardından görevine devam edecek listede adı bulunan hakemler de resti çekti. Son olarak Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in maçlarda görev almak istememesi üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir devreye girdi.

GÖREV ALMAK İSTEMEDİKLERİNİ BİLDİRDİLER

Fanatik'in haberine göre, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'le birlikte Arda Kardeşler, MHK'nın son hakem kararları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirmişti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir hakemleri bizzat aradı! Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler göreve döndüHalil Umut Meler

NİHAT ÖZDEMİR İKNA ETTİ

İki hakemin akıbetinin ne olacağı merak konusu olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'i arayıp ikna ettiği öğrenildi. Meler ve Kardeşler'in bu hafta VAR hakemi olarak görev alacakları kaydedildi. Hangi maçta VAR hakemi olacakları ise maç günü açıklanacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir hakemleri bizzat aradı! Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler göreve döndüArda Kardeşler

Haberler.com - Spor

Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Spor, Haberler

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