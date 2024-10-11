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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı VAR hakemi tartışmalarını bitirdi. Konuyla ilgili gelen soruya cevap veren Hacıosmanoğlu, "600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'u ziyaret ederek kırmızı-beyazlıların başkanı Yüksel Yıldırım ile bir süre görüştü. Hacıosmanoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YABANCI ÇÖPLÜĞÜNDEN KURTULMASI ALTYAPIDAN GEÇİYOR"

Futbolda barış ve kardeşliğin ön planda olmasını istediklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Gençlerimize iyi örnek olmak istiyoruz. Sağ olsun, başkanımız Yüksel Yıldırım da burada güzel yatırımlar yapıyor, altyapıya önem veriyor. Biz de futbolun altyapı yatırımından, gençlerin yetiştirilmesinden, Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. O yüzden Başkanı tebrik ediyorum. Bizim de ülke genelinde bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı şekilde bakanlıklarla beraber yapacağız. Sayın Başkanım dedi ki, 'Bizi pilot bölge seçerseniz iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

"KAVGA EDEREK YUKARIYA ÇIKARAMAZSINIZ"

Samsun ve Trabzon arasında bir sorun bulunmadığına işaret eden Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti;

"Trabzon ile Samsun'un arasında sorun olma gibi bir durum söz konusu değil. Ben Samsunspor forması giyip Samsunsporlu seyircilerin arasında da maç seyredeceğim. Kaldı ki ben Diyarbakır'a gittim, maç seyretmeye. Artık bu iklimi değiştirelim. Geçen hafta 4 büyük kulüp başkanıyla üç saatlik toplantı yaptık. Kavga ederek marka değerini yükseltemiyoruz. Bunun Avrupa'da örnekleri var. Aslında biz ortağız, bir şirket var. Herkes şirketin hissedarıdır ama hafta sonu sahada rakibiz. Mücadele edecek takımlar, sahada oynayacak, hak eden kazanacak ama maç bittikten sonra bir şirket, bir ortak, bunu kavga ederek büyütemezsiniz, marka değerini yukarıya çıkaramazsınız. Yıllardan beri bu kısır döngü devam ettiği için Türk futbolu, bugün 500 milyon dolar yayın gelirinden 80'e düşmüştü, bugün 180 ama amacımız kardeşlik hukukunu geliştirip, marka değerini yukarıya çıkarıp 500 değil, 1 milyar dolara niye çıkmasın? Biz el ele vereceğiz, Türk futbolunu bu noktaya taşıyacağız."

"UEFA, EN İYİ HAKEM HOCASINI GÖNDERDİ"

Hacıosmanoğlu, topun oyunda kalma süresini artıracak ve futbolun marka değerini yükseltecek yenilikler yapacaklarını dile getirerek, "UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den ricada bulunduk, Avrupa'nın en iyi hakem eğitmen hocasını gönderdi. Federasyonumuzda işe başladı. Siyah, anında beyaz olmuyor. Burada 20-30 senenin birikimi var. Şu an genç, pırıl pırıl hakemlerimiz var. Onları karakterli ve ahlaklı şekilde yetiştireceğiz. Eksikler de zaman içinde tamamlanacak. Elbette ki sahadaki hakem performansı da futbolun kalitesinde çok önemli. Zamana ihtiyacımız var. Zamanla kulüplerimizle el ele vererek bunları düzelteceğiz." diye konuştu.

YABANCI VAR HAKEMİ

Bir basın mensubunun, "Gündeminizde yabancı VAR hakemi var mı?" sorusu üzerine Hacıosmanoğlu, "600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?" ifadesini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Samsunspor Futbol Spor

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Yorumlar (1)

Emrah Emir:

yahu ne alakası var, sizin şu her halta milliyetçileri bulaştırmanızdan da gına geldi. Kullandığın telefondan bindiğin arabaya kadar yabancı kullanıyorsun da konu hakemlik olunca mı 600 yıllık ulusun evladı oldun

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