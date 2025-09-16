Haberler

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Trabzon'da Ziyaretlerde Bulundu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Trabzon'da Ziyaretlerde Bulundu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzon'da ziyaretler gerçekleştirdi. Of ilçesinde yakın dostlarıyla bir araya gelen Hacıosmanoğlu, Trabzonspor taraftarlarıyla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün memleketi Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Hacıosmanoğlu'nun programı hem futbol camiasında hem de şehir halkında merak uyandırdı.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, sabah saatlerinde Of ilçesine geçerek yakın dostlarıyla bir araya geldi. Burada yapılan görüşmelerin ardından Trabzon'da halkla sohbet eden ve Trabzonspor taraftarlarının taleplerini dinleyen Hacıosmanoğlu'nun akşam saatlerinde Ankara'ya dönmesi bekleniyor. - TRABZON

