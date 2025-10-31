TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemi sarsan bahis skandalı hakkında CNN Türk'te canlı yayında açıklamalarda bulundu.

'GÖREVLERİNE SON VERECEK!'

Bahis oynayan hakemlerin aldığı hak mahrumiyeti cezası hakkında konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi bir kenara bıraktım. Futbol ailesinin lideri olarak burayı yönetiyoruz. Ben üzgünüm tabii ki, aziz milletimiz daha iyisini hak ediyor. 45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için Tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra hakem işleri de görevlerine son verecek." dedi.

'İKİ TARAFTAN DA MAÇA BAHİS OYNANMIŞ!'

Alt liglerde oynanan Ankaraspor-Nazilli maçına her iki taraftan da bahis oynandığını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii." ifadelerini kullandı.

'YAKLAŞIK 3 BİN 700 FUTBOLCU İNCELENİYOR'

Hakemlerin ardından futbolcuların da hesaplarının incelendiğini aktaran Hacıosmanoğlu, "Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor." sözlerini sarf etti.

'BAHİS HESABI AÇMAK SUÇ DEĞİL'

İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis hesabı açmanın suç olmadığını ancak oynanması halinde suç işlendiğini ifade ederek, "Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten." yorumunu yaptı.

'DERİNLEMESİNE ARAŞTIRACAKLAR!'

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, "Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir. Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kendi çıkarına döndürmesine müsaade etmeyiz."

'LİGLERİ YÖNETMEYE YETECEK HAKEMİMİZ VAR'

Yabancı hakem konusunun gündemde olmadığını açıklayan TFF Başkanı, "Aziz milletin genç evlatlarının önüne temiz Türk futbolu bırakmalıyız. Bu, bunun operasyonu. Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bu milat olsun. Futbol ailesi artık buna samimi bir şekilde sarılmak zorunda. Bunu istirham ediyorum." şeklinde konuştu.