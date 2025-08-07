TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Doğan'ı Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ı makamında ziyaret ederek gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TÜRKİYE Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette gündemde öne çıkan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 29 Temmuz tarihinde yapılan genel kurulda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan'ı bir kez daha tebrik ederek başarılar diledi ve kendisine A Milli Takım forması takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
