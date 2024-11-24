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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan İstifa Açıklaması

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa ettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu. Hacıosmanoğlu, görevine devam ettiğini ve mücadeleye kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden İbrahim Hacıosmanoğlu imzasıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir. Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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