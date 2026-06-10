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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kaza Geçiren Polis Memurunu Ziyaret Etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kaza Geçiren Polis Memurunu Ziyaret Etti
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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Arizona kampında motosiklet kazası geçiren polis memuru Tyler McGhee'yi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Hakan Çalhanoğlu'nun formasını hediye etti.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün gerçekleştirilen antrenmanın ardından Arizona'daki kamp merkezine dönüş sırasında kaza geçirerek yaralanan motosikletli polis memuru Tyler McGhee'yi hastanede ziyaret etti.

Başkan Hacıosmanoğlu, milli takım kafilesine eşlik eden Tyler McGhee'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını ve turnuva topunu hediye etti. McGhee de ziyaretten dolayı Başkan Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederek, A Milli Takım'a Dünya Kupası'nda başarı dileklerini iletti.

Kaza sonrası yaralı polis memuruna ilk müdahale, A Milli Takım'ın sağlık heyeti tarafından yapılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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