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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan kaza geçiren polis memuruna ziyaret

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan kaza geçiren polis memuruna ziyaret
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takım kafilesine eşlik ederken kaza geçiren polis memuru Tyler McGhee'yi hastanede ziyaret ederek Hakan Çalhanoğlu forması ve turnuva topu hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün milli takım kafilesine eşlik ederken kaza geçiren polis memuru Tyler McGhee'yi ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, hastanede tedavi süren polis memurunu ziyaret eden Hacıosmanoğlu, McGhee'ye Hakan Çalhanoğlu forması ve turnuva topu hediye etti.

Tyler McGhee de Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederek, A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası'nda başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Arizona'da yaptığı ilk antrenmanın ardından kafile otobüslerine eşlik eden polis memuru Tyler McGhee'ye yaşadığı kazanın ardından ilk müdahaleyi milli takım sağlık ekibi yapmıştı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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