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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Kayserispor'u Ziyaret Etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Kayserispor'u Ziyaret Etti
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A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı maç öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret ederek başkan Ali Çamlı ile bir araya geldi ve milli futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor Kulübünü ziyaret etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyetle sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde başkan Ali Çamlı ile bir araya geldi.

Milli maç hazırlıkları ve misafirperverlikten dolayı Çamlı'ya teşekkür eden Hacıosmanoğlu, kendisine milli futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

Ziyarette İbrahim Hacıosmanoğlu'na da sarı-kırmızılı ekibin forması takdim edildi.

TFF heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Spor
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