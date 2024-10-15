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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası'nın primini açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması durumunda milli futbolculara Bodrum'dan villa vereceğini açıkladı. Hacıosmanoğlu, bu primi kendi cebinden vereceğini de vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması durumunda verilecek primi açıkladı. TFF başkanı, bu primi kendi cebinden vereceğini de sözlerine ekledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"TARİHİMİZİN EN KARAKTERLİ KADROSU"

"İzlanda'da stat tamamen buzdu. Hatta UEFA yetkilileri ertelemeyi düşündü ama sonra oynayalım dediler. Montella hocanın oyuncularla diyaloğu çok iyi. Maç öncesi toplantıda ben de ufak bir konuşma yaptım ve şunu söyledim: 45 senedir futbol camiasının içinde olan bitenlere şahit oluyorum. Bana göre bu kadro tarihimizin en karakterli kadrosu. Sağ olsun arkadaşlar da saha aslan gibi mücadele ettiler.

"8 YAŞINDAKİ KIZIM HOLLANDA MAÇINDAN SONRA 'GİT FUTBOLUN BAŞKANI OL' DEDİ"

Hollanda maçından sonra hepimiz üzüldük. 8 yaşındaki kızım 'baba niye üzülüyorsun, önümüzde Dünya Kupası var. Git futbolun başkanı ol. Dünya Kupası şampiyonu olacağız' dedi. Hedef koyacaksınız kendinize. Kadromuz gerçekten çok iyi. Milletler Ligi'ni 1. bitirirsek Dünya Kupası için play-off oynayacağız. Kayseri'de herhalde Galler'i yeneriz.

FUTBOLCULARA DÜNYA KUPASI PRİMİ: BODRUM'DA VİLLA

22 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkan varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF'ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası'nın primini açıkladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Futbol Takımı Futbol Bodrum Dünya Spor

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Yorumlar (5)

Cahit Göktaş:

verin verin garibanlar asgari ücrete talipler okadar fakir fukara var zengini dahada zengin yapın

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Baba Yabgu:

4 bin villa ne demek la hani yanan yerlere ağaç dikilecekti

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Cemal Gökçek:

İhtiyacı olana ekmek almazlar zenginlere yalakalıkta üstlerine yok

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Mehmet sadık Kaya:

Bence haberi okumadan yorum yaptin,yoksa sıkıntı büyük .

2
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Mutlu Akdağ:

Bence şimşek gibi çakıp arı gibi sokması lazımdı birinin ama,zengin diye dokunamiyor heralde gariban maaşını aldı 300 500 atsinmi memmed aaaa size

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