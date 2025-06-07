TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 2026 Dünya Kupası'na Katılacağımıza İnanıyorum

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na A Milli Takım'ın doğrudan katılacağına inandığını söyledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, özel maçta yarın deplasmanda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Kurban Bayramı'nı kutlayarak başlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Önce Türk milletinin sonra da Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zalimin zulmü altında olan Müslüman kardeşlerimize söylenecek çok söz var da insanlar kilitleniyor. İnşallah Müslüman alemi aklına başına toplar da bu zulme karşı bir direnç gösterir, yoksa o çocukların her gün ölmesini izlemekten biz de vicdan azabı çekiyoruz. Artık dünyada Müslüman olmayan insanlar da açıklama yapmaya başladı ama onların açıklama yaptığı yerde Müslüman ülkelerin bu kadar sessiz kalması çok garibime gidiyor. İnşallah onların da bu bayram vesilesiyle akılları başına gelir ve Gazze'deki kardeşlerimize sahip çıkarız." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası hasretine son vereceğine inandığını aktaran Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Hocamızın da bu iki hazırlık maçını burada seçmesinin anlamı bu; 2026'ya hazır olalım, atmosferi koklayalım. Ben hep inanıyorum. Hollanda maçından sonra çok kızdığım için 9 yaşındaki kızım 'Niye kızıyorsun, önümüzde Dünya Kupası var, git futbolun başkanı ol dünya şampiyonu olalım.' dedi. Onun temiz kalbine inanıyorum. Dünya Kupası'na doğrudan katılacağımıza inanıyorum, 22 seneyi de geçti. İyi bir jenerasyonumuz var, hem yetenekli hem de karakter olarak tarihimizin en iyi jenerasyonu burada. Genç arkadaşlar, eskiden milli maçları izlerken karşı takıma hep lejyonerler ordusu diyorlardı şimdi bizim takım için de diyorlar. Yabancılar, oyuncularımızdan imza almaya çalışıyor. İnşallah hocamızla, kurmuş olduğu aile ortamıyla Dünya Kupası'na gideriz ve onun mutluluğunu hep beraber yaşarız. Doğrudan, dengeli bir grup, Gürcistan, Bulgaristan'ın olması, dörtlü grup olması… Bizim yapacağımız iki iş var önce Gürcistan'ı ardından da Konya'da İspanya'yı yenmek. Cenabıallah nasip eder inşallah. Türk milleti her şeyi hak ediyor."

ABD ve Meksika maçlarının önemine vurgu yapan TFF Başkanı, "Bunların ikisini de kazanırsak bize örnek olur. Avrupa'dan milli takıma katılacak çocuklar da var. Onların üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde uzun süre var, genç kadronun iyi işler yapacağına inanıyorum. Sizlerin de desteği her zaman önemli. Sadece oyundan kaynaklanmıyor başarı, yönetimden, taraftardan, basın mensuplarından oluşuyor. Takımı ne kadar motive edersek o kadar başarıya gideriz. Bir tane milli takımımız var, Cenabıallah 2026'da Amerika'ya gelmeyi nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.