Ali Koç ve Dursun Özbek dev derbi öncesinde bir araya gelecek

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanlarıyla birlikte bir araya gelecek. Buluşma, 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da gerçekleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva'ya davet etti.

TFF'den yapılan açıklamada, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak maçın hem Süper Lig'in marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

TFF'DEN GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE DAVET

Derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı ve centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir. Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."

DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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