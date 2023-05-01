TFF Başkanı Büyükekşi: 'Biz hiç kimseden, hiçbir şekilde etkilenmeyiz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı kulüp binasında ziyaret etti. Kulüplerin TFF'ye yaptığı ziyaretlerin herhangi bir olumlu ya da olumsuz durum oluşturmayacağını söyleyen Büyükekşi, "Biz hiç kimseden, hiçbir şekilde etkilenmeyiz. Bunlar nafile. Herkes çıkıp futbolunu oynasın" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü'nün Beştepe tesislerini ziyaret ederek, kulüp başkanı Faruk Koca ile bir araya geldi. İki başkan, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Türk futbolunu geliştirmeye yönelik 10 senelik bir projeye başladıklarını aktaran Büyükekşi, "Türk futbolunun günlük sorunları var. Günlük sorunlarla kendimizi çok meşgul edince, orta ve uzun vadede kaybediyoruz. 10 yıllık bir strateji planı çalışıyoruz. Belçika'da dünyada binden fazla kulüple çalışmış 'Double Pass' ile bir projeyi başlattık" diye konuştu.

"Bütün takımlarımıza eşit mesafedeyiz"

Her kulübe eşit yaklaşımda durduklarını söyleyen Başkan Büyükekşi, "Önümüzdeki 1 yıllık dönemde antrenörlerin eğitimi olacak. Daha sonra da akademilerin yıldızlanması ve denetimleri olacak. Bu proje Türk futbolu açısından çok önemli. Ankaragücü'nün de bu konuda yaptığı 'SAGEM' Projesi çok güzel. Bu konuda da çok memnunum. Bundan sonraki dönemde de yapmak istediğimiz şey önce Süper Lig, sonra da 1. Lig'in kulüplerine aynı eğitimi vermek. Hepsinin alt yapıya önem vermesini sağlamak. Bütün takımlarımıza eşit mesafedeyiz. Hepsinin aynı şekilde gelişmesini, ligde mücadele etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz hiç kimseden hiçbir şekilde etkilenmeyiz"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin soruları yanıtlayan Büyükekşi, kulüplerin TFF'ye yaptıkları ziyaretlerle ilgili yöneltilen soruya, "Bütün kulüplere buradan çağrıda bulunmak istiyorum; hepimizin çok dikkatli olması lazım. Biz hiç kimseden, hiçbir şekilde etkilenmeyiz. Hakemlerimizin de MHK'nin de etkilenmemesi için gerekli talimatları veriyoruz. Bunlar nafile. Herkes çıkıp futbolunu oynasın. Önemli olan futbolun marka değerini yükseltmek. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor" cevabını verdi.

Faruk Koca: "Federasyonumuzun bütün kulüplere aynı perspektifte bakıp, futbolun değerini topluca artırmasını sağlayan her adımı sonuna kadar destekliyoruz"

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ise Türk futbolunun marka değerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Türkiye'deki bütün futbol paydaşlarını harekete geçirmeden marka değerini yükseltmek mümkün değil. Bunu yaparken de akademilerin gelişmesi olmazsa olmazdır. Başkanımızın, Anadolu'daki futbol potansiyelini harekete geçirmesi adına yaptığı ziyaretler çok önemli. Problemler üzerinden manipülasyon yapmamak lazım. Federasyonumuzun bütün kulüplere aynı perspektifte bakıp, futbolun değerini topluca artırmasını sağlayan her adımı, Ankaragücü olarak sonuna kadar destekliyoruz. Marka değerimiz düşüyor. Burada bir sorun var. Bu sorunu doğru tespit edip kendi değerlerimizi ortaya çıkarmak lazım" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA