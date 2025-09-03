TFF, Bahis Eylemi Nedeniyle 16 Kişiyi Ceza Verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Ülkea Nazilli Belediyespor arasında TFF 2. Lig 2023-2024 sezonunda oynanan ve 0-0 biten Beyaz Grup 37. hafta maçıyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde bahis eylemi nedeniyle birçok ismi hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre futbolcular Abdullah Beytaş, Ekin Karakuyu, Ömer Faruk Sezgin, Recep Taşbakır, Umutcan Keleşcan, Ahmet Gökbayrak, Berat Arda Kara, Ekrem Çalışanlar, Fatih Kızılkaya, Muhammet Emre Erkan, Ozan Can Oruç, Recep Efe Koçak, Süleyman Enes Karakaş ve Yunus Emre Metin ile masör Emin Kars'a 8 ay, futbolcular Savaş Yorulmaz ve Serhat Aslan'a ise 10 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Ayrıca kurul, Ülkea Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten ve masör Erdem Özyeşil ile futbolcular Canberk Aydemir, Cenk Doğan, Batuhan Kırdaroğlu, Furkan Eliaçık, Kutsal Manici, Özkan Taştemur ve Tibet Öniz'i 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

Futbolcular Muhammet Raşit Yöndem ve Yunus Emre Karakaya hakkında ise bahis eylemi nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Kurul, ayrıca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine karar verirken konulan idari tedbirlerin kaldırılarak incelemenin devamına hükmetti.

Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'na, müsabaka sonucunu etkileme, Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'ya ise müsabaka sonucunu etkileme ve bahis oynama suçlamaları yöneltilmişti.

İki kulüpten birçok yönetici, futbolcu ve antrenör hakkında da müsabaka sonucunu etkileme, bahis oynama ya da her iki gerekçeden soruşturma açılmıştı.